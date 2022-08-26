تباين أداء العملات المشفرة خلال تداولات الجمعة مع ترقب دلائل حول مسار الفائدة الأمريكية والتي قد تتضح من خلال خطاب "جيروم باول" رئيس الاحيتاطي الفيدرالي في "جاكسون هول" اليوم.

وتعتزم منصة العملات الرقمية "بينانس" مساعدة مدينة بوسان في كوريا الجنوبية بإطلاق بورصة للعملات المشفرة إذ ستتلقى المدينة الدعم التكنولوجي والبنية التحتية من المنصة، وستعزز الأبحاث والتعليم والاستثمارات المتعلقة بتقنية البلوك تشين.

وتراجعت البيتكوين 0.86% إلى 21421.61 دولار، في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين باس"، ويعد سعر العملة الافتراضية الأكبر في العالم منخفضًا بحوالي 68% من أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجل في نوفمبر.

كما هبطت الإيثيريوم 2.81% إلى 1657.92 دولار، بينما ارتفعت الريبل 2.92% إلى 36.14 سنت.



