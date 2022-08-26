يعتبر الاستثمار في العملات المشفرة هو استثمار مثير للجدل منذ إطلاقه، فيما تكشف دراسات جديدة حالياً عن عمليات احتيال واسعة النطاق تتم في تعاملات العملات المشفرة.

وبالتزامن مع زيادة شعبية العملات المشفرة قفزت عمليات الاحتيال، فبحسبِ دراسة لشركةِ chainalysis بلغت قيمة المبالغ المفقودة لاحتيال العملات المشفرة 1.9 مليار دولار منذ مطلع السنة الجارية، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 58% عن النصف الأول من السنة الماضية.

وفي بريطانيا فتحت هيئة السلوك المالي أكثر من 50 تحقيقا مع شركات تعمل في مجال العملاتِ المشفرة، ومنعت الهيئة بيع المشتقات المربوطة بالعملاتِ المشفرةِ للمستثمرين الأفراد.

وتجعل التقلبات الحادة العملاتِ الرقمية استثمارا عاليَ الخطورةِ في الأساس، لكنها معرضة أكثر للإجرام نظرا لقلة الرقابة وسهولة إطلاق عملات رقمية جديدة.

ويعمل بعضُ المجرمين على تأسيس منصات مزيفة لتداول البتكوين أو استنساخ شركاتٍ شرعيةٍ لخداع المستثمرين أو حتى إطلاق عمليات جديدة غيرِ موجودة فعليا.