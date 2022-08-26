ذكرت الشركة المشغلة لتطبيق "لاست باس"، المجاني لإدارة كلمات المرور، الذي يستخدمه أكثر من 33 مليون شخص بمختلف أنحاء العالم، أن أحد قراصنة الإنترنت سرق مؤخرا شفرة المصدر ومعلومات الملكية، بعد اختراق أنظمتها .



ولا تعتقد الشركة أن أي كلمات مرور، تم أخذها كجزء من الاختراق ولا يتعين أن يضطر المستخدمون لاتخاذ إجراء لتأمين حساباتهم، طبقا لمنشور على مدونة للشركة ، أمس الخميس، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.



وتوصل تحقيق إلى أن "طرفا غير مصرح له" اخترق "قطاع التطوير" الخاص بالتطبيق ، وهو البرنامج الذي يستخدمه الموظفون لإعداد منتج خاص بتطبيق/لاست باس/ والحفاظ عليه.



وقالت الشركة إن الجناة تمكنوا من الوصول إلى التطبيق ، من خلال حساب "مطور"، تم اختراقه.



وأضافت الشركة "تم مؤخرا اكتشاف نشاط غير عادي، داخل أجزاء من قطاع التطوير لتطبيق/لاست باس/، وبدأنا تحقيقا وطبقنا إجراءات احتواء".



وتابعت الشركة "ليس لدينا أي دليل على أن هذا أدى إلى الوصول إلى بيانات العملاء".