رجحت مصادر مطلعة أن الهند سوف تفرض قيودا على بعض صادرات الأرز، لتوفير الإمدادات للسوق المحلي، في خطوة قد تضيف

مزيدا من الاضطرابات لأسواق الغذاء العالمية وتفاقم من أزمة الجوع في العالم.



وذكرت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات لوكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة تدرس فرض قيود على صادرات كسر الأرز التي تمثل نحو 20 بالمئة من صادرات البلاد من هذه السلعة، في ظل ارتفاع أسعاره محليا.



وأضافت المصادر أن المحادثات في هذا الصدد وصلت إلى مرحلة متقدمة، وقد يصدر قرار خلال فترة قصيرة.



ورفض متحدث باسم وزارتي الغذاء والتجارة التعقيب على هذه التقارير، فيما لم يتسن بعد الحصول على تعليق من وزارة المالية الهندية.



وتمثل الهند نحو أربعين بالمئة من حجم تجارة الأرز في العالم. وقد يمثل قرار فرض قيود على تصدير هذه السلعة ضربة إضافية للدول التي تواجه أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، ومشكلة الجوع في العالم.



وعلى صعيد متصل، قالت الحكومة الهندية في بيان لها بعد انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء أمس الخميس، إنها ستفرض قيودا على تصدير شحنات دقيق القمح، لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار في ثاني أكبر دولة مستخدمة للحبوب في العالم.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن البيان القول إن "الموافقة ستسمح الآن بفرض قيود على تصدير دقيق القمح، مما سيضمن الحد من ارتفاع أسعاره ويضمن الأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع".

جدير بالذكر أن شركات شحن دقيق القمح في الهند تحتاج إلى الحصول على موافقات حكومية من أجل تصديره.



وقد أدى ارتفاع الطلب على دقيق القمح في السوق العالمية إلى زيادة كبيرة في الأسعار المحلية.