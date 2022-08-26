اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لأول مرة دليلا واضحا على وجود ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية يقع خارج النظام الشمسي.

وذكر موقع جيمس ويب عبر الإنترنت أنه بشكل أكثر تحديدا فإن ثاني أكسيد الكربون يوجد في غلاف كوكب غازي عملاق يدور حول نجم شبيه بالشمس على بعد 700 سنة ضوئية من الأرض.

وأضاف الموقع أنه في المستقبل، قد يكون تلسكوب جيمس ويب الفضائي قادرا على اكتشاف وقياس ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الرقيق للكواكب الصخرية الصغيرة.

يشار إلى أن الكوكب المكتشف به ثاني أكسيد الكربون معروف رسميا باسم WASP-39 b، وهو كوكب غازي عملاق شديد السخونة له كتلة مساوية تقريبا لزحل وقطره أكبر بمقدار 1.3 مرة من كوكب المشترى ويدور بالقرب من نجمه، ويكمل دائرة واحدة في ما يزيد قليلا على أربعة أيام من الأرض.