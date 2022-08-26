ارتفعت جرائم الكراهية في المدن الأمريكية الرئيسية نسبيا خلال النصف الأول من 2022 عقب تسجيل نسبة مئوية مكونة من رقمين على مدار العامين الماضيين، بحسب بيانات الشرطة المجمعة من قبل مركز دراسة الكراهية والتطرف بجامعة ولاية كاليفورنيا في سان برناردينو.

وتظهر البيانات التي تم تجميعها من 15 دائرة شرطة في مدن رئيسية زيادة يصل متوسطها إلى 5 بالمئة في الحوادث المدفوعة بالانحياز حتى الآن هذا العام، بحسب تقرير جديد صادر عن مركز الكراهية والتطرف. ويبلغ مجموع سكان المدن الـ15 نحو 25.5 مليون شخص.

وشهدت جرائم الكراهية في الولايات المتحدة ارتفاعا في السنوات الأخيرة، مدفوعة بعوامل تتراوح بين تصاعد المشاعر المعادية للآسيويين خلال جائحة كوفيد-19 والعداء ضد السود كرد فعل على مظاهرات العدالة العرقية التي اندلعت عبر البلاد في 2020 عقب مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول إفريقية بينما كان محتجزا لدى الشرطة، حسبما ذكر موقع (BreakingNewsTexas.com) في تقريره حول البيانات.