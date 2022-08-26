أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي في حوالي 40 دولة اليوم الجمعة، على أمل أن تؤدي المنتجات الجديدة إلى انتعاش مبيعات الهواتف الذكية العالمية التي تشهد ركودا وسط ارتفاع التضخم.



وقالت أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم إنه تم طرح هواتف "جالاكسي زد فولد 4" و"جالاكسي زد فليب 4" إلى جانب "جالاكسي واتش 5" و"جالاكسي بودز 2 برو"، رسميا في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا من بين دول أخرى.



وتخطط الشركة لإطلاق المنتجات في حوالي 130 دولة بحلول أيلول/سبتمبر المقبل ، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



وكانت الطلبات المسبقة للهواتف القابلة للطي متاحة في حوالي 70 دولة منذ أن كشفت عنها سامسونج في وقت سابق من هذا الشهر .



وفي كوريا الجنوبية، بلغ عدد الطلبات المسبقة 970 ألفا للأيام السبعة المنتهية في 22 آب/أغسطس، وفقا للشركة. وهذا أكبر رقم لأي هواتف قابلة للطي وارتفع بنسبة حوالي 4ر5حوالي عن الرقم القياسي السابق.



ويأتي هاتف "جالاكسي زد فليب 4"، المزود بمفصلة أرق، بعمر بطارية أطول وأداء أقوى للكاميرا. وأصبح "جالاكسي زد فولد 4" الأكبر حجما، والذي يفتح مثل الكتاب، أخف وزنا، ويوفر بيئة شاشة محسّنة متعددة المهام وسهلة الاستخدام مع تصميم مشابه لتصميم الكمبيوتر. كما أنه يأتي مع عمر بطارية أطول وميزات حماية أفضل ضد الصدمات.



وشحنت سامسونج 60 مليون هاتف ذكي في الربع الثاني، لتقود سوق الهواتف الذكية العالمية بحصة سوقية تبلغ 21%، وفقا لشركة أبحاث السوق "كاناليس ". وانخفضت الحصيلة بنسبة 19% عن الربع الذي سبقه لكنها زادت قليلا من 58 مليون قبل عام.



وانخفضت شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 9% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران /يونيو الماضي ، حيث انخفض الدخل المتاح للمستهلكين بسبب ارتفاع التضخم.