عاد قميص الأسطورة دييجو مارادونا، والذي ارتداه في نهائي كأس العالم 1986 بالمكسيك، إلى الأرجنتين وذلك بفضل النجم الألماني السابق والأسطورة لوثار ماتيوس.



وأعاد ماتيوس القميص في حفل خيري أقيم في السفارة الأرجنتينية في مدريد، وسيتم عرضه في معرض أساطير كرة القدم والذي سيكون مقره الدائم في العاصمة الإسبانية.



وتبادل مارادونا وماتيوس القمصان في نهائي كأس العالم 1986 بالمكسيك، حيث فازت الأرجنتين 3 / .2



وقال ماتيوس خلال الحفل:" لقد كان دائما شرف عظيم اللعب ضده لأنه كان الأفضل".



وأضاف: "لقد كان مهما للغاية بالنسبة لي كلاعب وكشخص، سيبقى دائما في قلوبنا".