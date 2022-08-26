أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن وضع إمدادات الطاقة لن تتغير بالتعاون مع الجزائر، وإنه واثق بشأن إمدادات الطاقة الفرنسية هذا الشتاء، مضيفا أن بلاده أقل اعتمادا على الغاز الروسي من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقال ماكرون في اليوم الثاني من زيارته للجزائر الغنية بالغاز «التعاون الفرنسي - الجزائري في الغاز لا يغير وضع الإمدادات» في فرنسا.

وكان ماكرون دعا في مستهل زيارته الخميس، الجزائر وفرنسا الى تجاوز تاريخهما المشترك «المؤلم».

وتلقي صدمة الحكم الاستعماري الفرنسي للجزائر وحرب الاستقلال المريرة التي أنهته عام 1962 بظلالها على العلاقات بين البلدين منذ عقود، ولعبت دورا في نزاع ديبلوماسي اندلع العام الماضي.

وقال ماكرون بعد لقائه بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون «لدينا ماض مشترك معقد ومؤلم. وقد منعنا في بعض الأحيان من التطلع إلى المستقبل».

وعبر تبون وهو واقف إلى جانب ماكرون في القصر الرئاسي عن أمله في أن «تفتح الزيارة آفاقا جديدة في علاقات الشراكة والتعاون بين الجزائر وفرنسا».

وأصبحت العلاقات مع الجزائر أكثر أهمية بالنسبة لفرنسا لأن الحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة الطلب في أوروبا على غاز شمال افريقيا، فضلا عن الهجرة المتزايدة عبر البحر المتوسط.

من جهتها، تسعى الجزائر للاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة لجذب الاستثمارات الأوروبية.

ولطالما أراد ماكرون طي صفحة الماضي مع الجزائر. ففي عام 2017 وصف تصرفات فرنسا خلال الحرب التي دارت رحاها من 1954 إلى 1962 وأودت بحياة مئات الآلاف من الجزائريين بأنها «جريمة ضد الإنسانية».

وأثار هذا الإعلان جدلا سياسيا في فرنسا، لكنه أكسبه شعبية في الجزائر عندما زارها قبل خمس سنوات واحتفل به الشباب الجزائري.

وفرنسا موطن لأكثر من أربعة ملايين من أصل جزائري. ومع ذلك، فإن آمال ماكرون في تجاوز التاريخ المشحون للحقبة الاستعمارية أثبتت أنها سابقة لأوانها. ففي العام الماضي، نقل عنه قوله إن الهوية الوطنية الجزائرية لم تكن موجودة قبل الحكم الفرنسي، واتهم قادة الجزائر بإعادة كتابة تاريخ النضال من أجل الاستقلال على أساس كراهية فرنسا.

وأثارت هذه التعليقات عاصفة في الجزائر، حيث لاتزال النخبة الحاكمة يهيمن عليها الجيل الذي حارب من أجل الاستقلال، وحيث يحتل هذا النضال مكانة مركزية في الهوية الوطنية.

وسحبت الجزائر سفيرها للتشاور وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية- ما يعقد المهمة العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل الافريقي.

وقبل لقائه مع تبون، زار ماكرون نصبا تذكاريا للجزائريين الذين قتلوا في الحرب ووضع إكليلا من الزهور هناك. وقال إن الحكومتين ستشكلان لجنة مشتركة من المؤرخين لدراسة أرشيف الحقبة الاستعمارية و«النظر في كامل الفترة التاريخية.. منذ بداية الاستعمار إلى حرب التحرير، بدون محظورات».

بدوره، أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عزيمة الطرفين على «تكثيف وتيرة تبادل الزيارات» من أجل «تجاوز مختلف العقبات التي تواجه تحقيق أهداف شعبينا وبلدينا».

وزار ماكرون مقبرة سان أوجين (بولوغين حاليا) المعروفة سابقا باسم «المقبرة الأوروبية».