تواجه ليز تراس، أحد المتنافسين على رئاسة الحكومة البريطانية، اتهاما بالمجازفة بتوتير العلاقات الديبلوماسية مع فرنسا بعدما قالت إنها «لم تحسم أمرها» بعد بشأن ما إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «عدوا أم صديقا».

وأدلت تراس وهي وزيرة الخارجية حاليا، بذلك أمام أعضاء حزب المحافظين في تجمع انتخابي في نوروتش الخميس.

وعلى الرغم من أن هذا التجمع الانتخابي لم يشهد مواجهة مباشرة بين تراس ومنافسها ريشي سوناك، إلا أنه شكل مناسبة لتقييم أداء كل منهما، إذ طرحت الصحافية التي أدارت الحوار نفس السؤال على كلا المرشحين.

وفي حين سارع سوناك إلى الرد على السؤال بإجابة حاسمة بقوله إن ماكرون هو حتما بالنسبة إليه صديق لبريطانيا وليس عدوا لها، أتت إجابة تراس غامضة، إذ قالت إن «الحكم في هذه القضية مازال قيد المداولة».

وأثار جواب تراس هذا ضحكا في القاعة بأسرها.

وأضافت «إذا أصبحت رئيسة للوزراء فسأحكم عليه بناء على أفعاله وليس أقواله»، من دون أن توضح أسباب حذرها الشديد هذا.

وأثر عدد من القضايا على المملكة المتحدة وفرنسا في الشهور الأخيرة، بما في ذلك عبور القوارب في القنال الإنجليزي وفوضى السفر حول دوفر، وهو ما ألقت فيه تراس باللائمة على السلطات الفرنسية لعدم توظيف ما يكفي من العاملين.

وحذر حزب العمال من أن التعليق الذي يمكن رؤيته على أنه يجازف بزيادة التوترات مع فرنسا، أظهر «افتقارا مروعا ومقلقا للحكمة».

وخلال التجمع الانتخابي الذي نظمه حزب المحافظين في نورويتش جنوب شرق بريطانيا، قالت تراس في معرض ردها على سؤال آخر إنها تفضل التكنولوجيا النووية الفرنسية على تلك الصينية.

ولخلافة جونسون في قيادة حزب المحافظين، وبالتالي في رئاسة الحكومة، يتعين على السيدة البالغة من العمر 47 عاما أن تفوز بغالبية أصوات الناشطين المحافظين البالغ عددهم حوالي 200 ألف شخص.