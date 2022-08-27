القرار يشمل مدارس التعليم العام والديني وتعليم الكبار والتعليم الخاص بجميع أنظمته والتربية الخاصة

عبدالعزيز الفضلي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا يقضي وبشكل رسمي بـ «عودة المتعلمين الشاملة إلى مقاعد الدراسة، وإلغاء نظام المجموعتين في العام الدراسي الجديد وتطبيق ما ورد في الوثائق الأساسية للمراحل الدراسية المختلفة وتعديلاتها».

وشدد الوزير المضف في القرار تلقت «الأنباء» نسخة منه على تطبيق ما ورد فيه على مدارس التعليم العام والتعليم الديني ومراكز تعليم الكبار ومدارس التعليم الخاص بجميع أنظمتها التعليمية ومدارس التربية الخاصة، على أن يتولى وكيل وزارة التربية إصدار كل القرارات اللازمة لتعديل أي أحكام أو إصدار نشرات يتطلبها تطبيق القرار، على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.