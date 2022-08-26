تشهد سوق ألواح الطاقة الشمسية في بريطانيا نموا قويا في الوقت الذي تستعد فيه الأسر البريطانية لمواجهة ارتفاع قياسي في أسعار الكهرباء خلال الشتاء المقبل.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي، أدى إلى ارتفاع صاروخي لأسعار الغاز الطبيعي مما أدى إلى أزمة طاقة حادة يمكن أن تدفع بملايين الأسر إلى دائرة فقر الطاقة.



في الوقت نفسه قرر جهاز تنظيم قطاع الطاقة البريطاني "أوفجيم" اليوم الجمعة زيادة الحد الأقصى لأسعار الطاقة في بريطانيا إلى 3549 (4181 دولارا) سنويا للأسرة الواحدة اعتبارا من أول تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مع احتمال زيادته مرة أخرى اعتبارا من أول كانون الثاني/يناير المقبل.



أدى ذلك إلى زيادة الطلب على ألواح الطاقة الشمسية باعتبارها مصدرا أقل تكلفة للحصول على الكهرباء.



وقال جيز برينكلوف صاحب شركة ألفيرتون إلكتريكس البريطانية للكهرباء إن "فترة الانتظار (للحصول على ألواح الطاقة الشمسية حاليا) حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر. ومنذ شهور قليلة كانت فترة الأنتظار شهر واحد ... الأمر يتعلق بتوفير المال" بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.



وبحسب اتحاد الطاقة الشمسية في بريطانيا فقد تم الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى لصناعة ألواح الطاقة الشمسية بوتيرة قياسية. وبلغت الطاقة الإنتاجية لألواح الطاقة الشمسية التي تم تركيبها فوق أسطح المنازل في بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 95 ميجاوات، بما يعادل نحو ثلاثة أمثال الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



في الوقت نفسه ارتفع سعر تركيب لوح طاقة شمسية صغير قدرة تتراوح بين 2 و5 كيلووات بنسبة 15% سنويا إلى 1684 جنيه إسترليني. في المقابل تراجعت الفترة الزمنية لاسترداد ما تم إنفاقه لتركيب الألواح بشدة نتيجة ارتفاع أسعار شراء الكهرباء التقليدية.