دارين العلي

نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء محضر ضبط وإثبات حالة وقطع التيار عن عدد من الجهات والمنشآت في جولة واسعة بمحافظة العاصمة يوم أمس الأول.

وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري إن الفريق تلقى بلاغا من البلدية لقطع التيار عن أحد العقارات التي تقوم بإزعاج الجيران والاشتباه بوجود أصوات صاخبة في المنزل وإقامة حفلات صاخبة فيه بشكل غير قانوني كما يوجد ملجأ لإيواء الكلاب مخالف للقانون وقد تم التعامل مع الأمر وقطع التيار عن المبنى.

ولفت الشمري إلى أن الحصيلة بلغت خلال الشهر الجاري 40 محضر مخالفة وإثبات حالة لأنواع مختلفة من التعديات على الشبكة، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة، وسيتم تكثيفها في محافظة العاصمة، وخاصة على بيوت الصفيح والعشوائيات.