القاهرة - ناهد إمام



قال د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جار تنفيذ 2040 وحدة سكنية بإجمالي 85 عمارة بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين - محور الإسكان فوق المتوسط» بمدينة 6 أكتوبر، وبلغ متوسط نسبة تنفيذ العمارات 60% بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى جميع الخدمات، وذلك في إطار مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع متميز ومستوى جيد، وتناسب جميع شرائح الدخل.



وأوضح الجزار أن المشروع يقع بالفاصل السكني الصناعي بمدينة 6 أكتوبر على مساحة إجمالية 70 فدانا، لافتا إلى أنه تم اختيار موقع مميز للمشروع يطل على الطريق الدائري الأوسطي والطريق الشمالي، ويجاور عمارات الإسكان المميز 2000 قطعة بالمدينة.



وفي سياق متصل، تفقد م.عادل النجار - رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، الأعمال الجاري تنفيذها بموقع المشروع لدفع معدلات التنفيذ وتذليل أي عقبات.



كما عقد النجار، اجتماعا للشركات العاملة بالمشروع لمتابعة موقف التنفيذ، وبحث التحديات لدفع معدلات الأداء، وذلك بحضور جميع مندوبي شركات الإسكان والخدمات واستشاري المشروع.



وخلال الاجتماع، تم عرض موقف التنفيذ لجميع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا، وذلك في إطار حرص الجهاز على سرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم الوحدات للمواطنين بجودة عالية.



وأكد النجار، أنه سيتم استبعاد وسحب الأعمال من الشركات التي لا تقوم بإنهاء الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد وبالجودة المطابقة للمواصفات الفنية المقررة.



كما أكد رئيس الجهاز، أن مشروع «سكن لكل المصريين» بمدينة 6 أكتوبر يعد أحد أهم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين.