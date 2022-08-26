القاهرة - ناهد إمام



أعلن البنك المركزي المصري، أنه في ظل انحسار الأزمة، وتيسيرا على المواطنين والشركات، تقرر أيضا زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري.



وأعلن البنك المركزي المصري الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه مصري.



كما أعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات، بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، والتي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة ڤيروس كورونا المستجد.