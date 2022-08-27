سلمت القوة البحرية الكويتية سلاح البحرية الملكي البحريني مسؤولية قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152)، خلال حفل مراسم تسلم وتسليم قيادة القوة والتي أقيمت أمس الخميس في مقر مركز الإسناد البحري الأميركي/ بالمنامة، وذلك برعاية قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية قائد الأسطول الخامس الأدميرال براد كوبر، وبحضور رئيس هيئة الأركان قوة دفاع البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، وآمر القوة البحرية الكويتية العميد الركن بحري هزاع العلاطي وعدد من كبار القادة العسكريين ممثلي أعضاء قوة الواجب.



‏‎وقد ألقى الأدميرال براد كوبر كلمة، شكر فيها قائد قوة الواجب العميد الركن بحري سيف الهملان من القوة البحرية الكويتية والفريق العامل معه على جهوده المبذولة خلال فترة تسلمه مسؤولية قيادة قوة الواجب المختلطة متمنيا له التوفيق والنجاح.



والجدير ذكره أن الكويت ممثلة بالقوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل تسلمت مسؤولية قيادة قوة الواجب المختلطة لعدد 8 مرات، وكان أول تسلم لمسؤولية قيادتها في عام 2010.