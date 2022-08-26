وجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أمر اليوم الى العسكريين، بمناسبة العيد السابع والسبعين للأمن العام، بعنوان «لبنان لن يخذلكم»، قال فيه: «كلنا يعرف حجم الأخطار التي تحيط بنا من الخارج ومن الداخل على السواء: على المستوى الخارجي، يخوض لبنان معركة مقدسة من اجل استعادة حقوقه البحرية من العدو الإسرائيلي، وكذلك في ضبط المعابر البرية انفاذا للقوانين والتعليمات. لأنه لا استنسابية في تطبيق الأنظمة، ولا تعسف باستعمال السلطة من أجل الحق الوطني.



وعلى المستوى الداخلي، نحن أمام أخطار مهولة، يبعث عليها الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وهو انهيار أتى على كل المؤسسات فراحت هياكل الدولة تتآكل، وهذا ما يدعونا إلى التنبه وإلى التزام أعلى درجات الاستنفار والحيطة دفاعا عن لبنان واللبنانيين وحيثما نكون».



أضاف: «إن المثابرة على بذل الجهد والتضحية من أجل القانون، وحدها تحقق خطوات ثابتة ومتينة لمواجهة الظروف القاسية والصعبة.

والمديرية العامة للأمن العام، كما أنتم، تعيش المعاناة التي تهدد العيش بعدما هددت الاستقرار الاجتماعي والصحي والتعليمي. وما أصاب اللبنانيين أصابنا وغيرنا من المؤسسات الرسمية، فنحن من هذا الشعب ومن أجله يجب أن نتعاضد ونصمد، والعكس من ذلك يعني القبول بانهيار كل شيء. ومتى انعدم الأمن لن يبقى شيء من الدولة والشعب، لذا قدرنا أن نواجه، وعلى ذلك أقسمنا جميعا».