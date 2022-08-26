تستمر منذ أيام المواجهات الدامية بين القوات الأميركية والميليشيات المدعومة من إيران في شرق سورية الغني بالنفط، حيث أقام كل منهما موطئ قدم إستراتيجيا، خصوصا في محافظة دير الزور الصحراوية التي تتركز فيها الهجمات بالصواريخ وقذائف الهاون والطائرات المسيرة والمروحيات بالتزامن مع المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي بين إيران والغرب.



وتتمركز القوات الأميركية وحلفاؤها على الأرض وهم قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد، حاليا في حقلي نفط وغاز كبيرين في النصف الشرقي من المحافظة.



ويستضيف الحقلان، المعروفان باسم العمر وكونيكو، معظم الجنود الأميركيين في سورية البالغ عددهم 900.



وتسيطر حكومة دمشق والميليشيات المتحالفة معها ومعظمها وحدات إيرانية، على مدينة دير الزور عاصمة المحافظة ومدينة البوكمال الحدودية الاستراتيجية ومنطقة جنوب وغرب نهر الفرات الذي يقسم المدينة الى شطرين.



كما يتمركز هؤلاء المقاتلون في مجموعة من الجزر النهرية المعروفة باسم حويجة صقر، التي يستخدمونها كنقطة انطلاق لشن هجمات على القوات الأميركية عبر النهر.



تقول الولايات المتحدة إن وجودها هناك يهدف إلى التأكد من هزيمة تنظيم داعش، لكن مناوشات مع الجماعات المدعومة من إيران اندلعت بشكل متقطع على مدى السنوات الخمس الماضية.



وتحتفظ قوات إيران وحلفاؤها بالسيطرة الفعلية على الجبهة الشرقية لسورية مع العراق، حيث يشتبه في وجود وحدات من فيلق القدس الإيراني، وعلى حدود سورية الغربية مع لبنان.



ويسمح هذا الممر لطهران بنقل الأشخاص والبضائع والمعدات العسكرية عبر عدة دول، مما أثار قلقا بالغا في إسرائيل، التي نفذت هجمات جوية ضد القوات الإيرانية وحلفائها في سورية.



ومنذ الثلاثاء الماضي تشهد محافظة دير الزور قصفا متبادلا بين قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وميليشيات موالية لـ «الحرس الثوري الإيراني».



وقالت «منصة نهر ميديا» المختصة بنقل أخبار المنطقة الشرقية من سورية، إن مجموعة من الصواريخ سقطت فجر الجمعة بالقرب من مقر القيادة التابع لـ «قسد»، على أطراف مدينة هجين، شرقي دير الزور، مصدرها المليشيات الإيرانية في بلدة الصالحية، غرب نهر الفرات.

تبع ذلك استهداف بأربعة صواريخ، مصدره قوات التحالف، لمواقع الميليشيات الإيرانية في بادية مدينة الميادين الجنوبية، شرقي محافظة دير الزور، بحسب «نهر ميديا».



وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في 23 من أغسطس الحالي، عن تنفيذها ضربات جوية وصفتها بـ «الدقيقة»، استهدفت مواقع إيرانية بمحافظة دير الزور، شرقي سورية.



وكان التحالف الدولي أعلن عن استهداف تعرضت له قاعدة عسكرية تتبع له في حقل «العمر»، شمال شرقي سورية، في 15 من الشهر نفسه، سبقه استهداف لقاعدته في التنف، جنوب شرقي سورية.