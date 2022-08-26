أدى آلاف من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر المعتصمين، صلاة الجمعة الموحدة أمام بوابة التشريع إحدى مداخل المنطقة الخضراء الحكومية قرب البرلمان للأسبوع الخامس التوالي.



وقال الخطيب مهند الموسوي خلال خطبة صلاة الجمعة إن «على القضاء أن يعيد الأمل للشعب العراقي». وأضاف «ننتظر من القضاء العراقي أن ينصف الشعب ولن نترك حقنا». وأكد أن «نهضتنا اليوم هي من أجل الحقوق المسلوبة وأن الحقوق تسترد ولا تعطى ولا نخشى في ذلك أحدا ولا دعما خارجيا». وتعتزم المحكمة الاتحادية العليا في العراق عقد جلسة في 30 أغسطس الجاري للنظر بالدعوى المقدمة من التيار الصدري وقوى مستقلة لحل البرلمان العراقي.



وتتضمن لائحة الدعوى المطالبة بالحكم بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا أحكام من الدستور.



من جهة اخرى، دعا أحمد الجبوري عضو البرلمان العراقي ورئيس حزب الجماهير الوطنية إلى تشكيل وفد رفيع برئاسة الزعيم الكردي مسعود بارزاني للقاء مقتدى الصدر لإنهاء الانسداد السياسي الذي يمر به العراق.



وقال الجبوري في بيان نجدد«تذكير القيادات السياسية بالنصيحة التي سبقت الاحتجاجات والاعتصامات ومنعطف تشكيل الحكومة بغياب أي حل، دون تشكيل وفد يحظى بثقة الزعيم الصدر لإنهاء الجدل السياسي الذي أفرزه عناد المواقف خارج معادلة صناديق الاقتراع».



وقدم الجبوري مقترحا بتشكيل وفد رفيع المستوى برئاسة مسعود بارزاني رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني، وهادي العامري القيادي في الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية الأحزاب الشيعية، للذهاب إلى الصدر ومصارحته بأساسيات الأزمة وحلولها.



وأضاف الجبوري «سيجد (الوفد) في الحنانة (بيت الصدر) صوتا عراقيا مسموعا مثلما تعود الجميع على ذلك منذ سنين، عندها فقط نستبشر خيرا بحلول العقل والمصير المشترك».



وخلص إلى القول «التيار الصدري كان وسيبقى ركيزة أساسية لا غنى عنها في الاستقرار السياسي والسلم الأهلي».



الى ذلك، استنكرت وزارة الخارجية العراقية، الحادث الذي طال سيارة ديبلوماسية تابعة للسفارة الاسترالية في بغداد.



وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إنها «تستنكر الحادث الذي طال سيارة ديبلوماسية تابعة للسفارة الاسترالية في بغداد، ولم يسفر عن إصابات».



وأعربت عن تضامنها مع الجانب الاسترالي، مؤكدة التزامها الكامل باتفاقية ڤيينا لتنظيم العلاقات، لحماية كوادر ومباني البعثات الديبلوماسية وتيسير عملها بما يعزز أواصر العمل المشترك.