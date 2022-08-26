أجرى الجيش الصيني تدريبات عسكرية جديدة بالذخيرة الحية ومناورات حول جزيرة تايوان.



وذكرت قيادة الجيش الصيني في بيان أن القوات متعددة الخدمات التابعة للجيش الصيني شاركت في دورية أمنية للجاهزية القتالية وكذلك تدريبات قتالية في المياه والمجال الجوي حول جزيرة تايوان، وفقا لما أورده الموقع الرسمي لشبكة «سي جي تي إن» التليفزيونية الصينية.



وأضاف البيان أن هذه العملية العسكرية تم تنظيمها على أساس تغيرات الوضع عبر مضيق تايوان.



وأكدت القيادة أن قواتها ستواصل التدريب على الاستعداد القتالي لحماية السيادة والأمن للصين والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

من جهة اخرى، قالت رئيسة تايوان تساي إنغ وين إن الزيارات الأخيرة التي قام بها مسؤولون أميركيون عززت عزم الجزيرة على الدفاع عن نفسها، وذلك أثناء لقائها بأحدث مشرعة أميركية تصل إلى الجزيرة في تحد لبكين.



وقالت تساي في تصريحات نشرت على الهواء مباشرة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها «في الآونة الأخيرة، قام العديد من الشخصيات العامة من مختلف فئات المجتمع الأميركي بزيارة تايوان. وقد عززت هذه الأعمال اللطيفة ومظاهر الدعم الحازمة من تصميم تايوان على الدفاع عن نفسها»..



وقالت بلاكبيرن، وهي جمهورية من ولاية تينيسي وعضوة في لجنتي التجارة والخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، لتساي إن الولايات المتحدة وتايوان تشتركان في قيم الحرية والديمقراطية.



وأضافت «من المهم حقا أن تدعم الدول المحبة للحرية تايوان في سعيها للحفاظ على استقلالها وحريتها».



وقالت تساي إن الديمقراطيات الزميلة يجب أن تعمل معا لضمان سلاسل إمداد أكثر أمانا ومرونة، مضيفة أنها «مسرورة» لرؤية شركات أشباه الموصلات التايوانية تستثمر في الولايات المتحدة.



وتابعت «نتطلع أيضا إلى العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التعاون في مجال أشباه الموصلات وقطاعات التكنولوجيا الفائقة الأخرى والاستجابة بشكل مشترك للتحديات الاقتصادية لحقبة ما بعد جائحة كورونا».