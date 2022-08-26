حث مسؤولون في كييڤ المفتشين الدوليين على أن يشقوا طريقهم إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة، في جنوب أوكرانيا، بكل سرعة، فيما لاتزال المخاوف تتصاعد بسبب احتلال روسيا للمحطة النووية.



وقال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن الوكالة الدولية للطاقة النووية والأمم المتحدة يتعين أن يرسلا خبراء لتقييم الوضع.



وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه على استعداد لزيارة زابوريجيا مع فريق من الخبراء.



وفي سياق متصل، قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية إنرجو أتوم إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، والتي تحتلها روسيا، استأنفت إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا بعد إعادة توصيل أحد مفاعلاتها الستة بالشبكة الأوكرانية.



من جهة اخرى، ذكرت كييڤ أنها مازالت تسيطر على أجزاء واسعة من منطقة «دونيتسك»، وهي على الخطوط الأمامية للحرب في شرق البلاد.



وقال بافلو كيريلينكو حاكم إقليم «دونيتسك» للتلفزيون الأوكراني إن حوالي 45% من الإقليم يخضع للسيطرة الأوكرانية.



وأعلنت السلطات الأوكرانية مغادرة أكثر من 9600 شخص، من بينهم أكثر من 1700 طفل، منطقة دونيتسك كجزء من الإخلاء الإلزامي التي تفرضه الحكومة.



وقال نائب مدير مكتب رئيس أوكرانيا، كيريلو تيموشينكو، في إحاطة إعلامية وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: «فيما يتعلق بالإجلاء الإجباري للسكان من منطقة دونيتسك فلقد غادر المنطقة حتى الجمعة أكثر من 9600 شخص من بينهم 1785 طفلا».



في غضون ذلك، لقي مدنيان أوكرانيان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين في قصف روسي وضربات صاروخية على منطقتي تشوهيف وديرهاتشي بمنطقة خاركيف- بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف أوليه سينيهوبوف.



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن سينيهوبوف قوله: «في الساعات الأولى من اليوم، شن العدو ضربة صاروخية على مدينة شوهيف مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنشأة للبنية التحتية. وبحسب المعطيات الأولية لم تقع إصابات. وقرابة الساعة الثانية والنصف فجرا شن ضربة صاروخية على مدينة الدرهاشي دمرت فيها مؤسسة تعليمية».



الى ذلك، قال الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن بلاده أجرت تعديلا على مقاتلات من طراز سوخوي سو24- حتى تتمكن من حمل أسلحة نووية.



ونقلت وكالة أنباء بيلتا الرسمية عن لوكاشينكو قوله في مينسك، إنه تم تحويل الطائرة كما هو متفق عليه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف لوكاشينكو: «كل شيء بات جاهزا»، مضيفا أن البلاد قادرة الآن على الرد على التهديدات بطرق متنوعة في مواجهة التوترات المتزايدة مع الغرب.