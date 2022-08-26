هادي العنزي



سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء أولى مفاجآت دوري زين للدرجة الممتازة لكرة القدم، بعدما تغلب على نظيره الكويت 1-0 ، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد نادي الكويت بكيفان، ليحصد "الجهراوية" ثلاث نقاط مهمة في بداية مشوارهم بالبطولة، فيما بقي "الأبيض" بلا رصيد من النقاط، وجاء هدف المباراة الوحيد بواسطة البرازيلي رودريغو يوري من ركلة جزاء (20).

لم يحظ الشوط الأول بأداء فني مرتفع، بل جاء متوسطا يقترب إلى الضعيف نسبيا، ولعل ما يميزه أن "الجهراوية" خرجوا متقدمين بهدف سجله البرازيلي رودريغو يوري من ركلة جزاء (20)، احتسبها الحكم عبدالله الكندري بعد إعاقة حارس "الأبيض" ضاري العتيبي لمهاجم الجهراء الغاني ايزاكا ابودو، وبمساعدة مباشرة من تقنية الحكم المساعد (VAR)، كما خرج "العميد" بخسارة مضاعفة إثر طرد مباشر لمدافعه سامي الصانع إثر عرقلة طلال العجمي المنطلق نحو المرمى، وبعد الرجوع إلى تقنية (VAR) أيضا.



طوال مجريات الشوط الأول، لم يقدم الفريقان عرضا هجوميا جيدا، فلم يحسن لاعبو الكويت النهايات، كما لم يستفيدوا من الضغط المتقدم الذي منحهم أفضلية ميدانية مبكرة، وأهدر الدولي العماني أرشد العلوي أفضل فرصهم (36)، وعلى الجهة الأخرى، اعتمد "أبناء القصر الأحمر" على الانطلاقات السريعة، والتي تسببت إحداها بطرد الصانع، وخرجوا بتقدم مهم على بطل الموسم الماضي.



بداية نشطة للجهراء في الشوط الثاني؛ بغية مضاعفة النتيجة، وزيادة متاعب الكويت، بانطلاقات المهاجمين العجمي، وايزاكا، فيما عمد الكرواتي رادان غاسانين مدرب الكويت لمعادلة النتيجة بتبديلين، أشرك المهاجم شيركو كريم، وأتبعه بإشراك فيصل زايد على حساب طلال الفاضل، وأرشد العلوي تواليا، ومن هجمة منظمة كاد زايد أن يعادل النتيجة (62)، لكن تألق حارس الجهراء بدر الصعنون حول تسديدته القريبة إلى ركلة ركنية.



رمى "الأبيض" بكل ثقله في الدقائق الـ 10 الأخيرة لمعادلة المباراة على أقل تقدير، وعدم تسجيل بداية غير متوقعة لبطل الدوري الموسم الماضي، لكن ذلك قوبل بتحصن دفاعي لفريق المدرب السلوفيني ساندي سيدينوفسكي، مع التزام شديد بالنهج الهجومي المتمثل بالهجمات المرتدة السريعة والمزعجة، سدد أحمد الظفيري بين يدي الصعنون (83)، وياسين الخنيسي برأسية لم تعرف طريق الشباك (94)، ليخرج "العميد" خاسرا في أولى مبارياته دفاعا عن لقب الدوري.



أدار اللقاء عبدالله الكندري، وأنذر محمد فريح، وفهد الهاجري، وطه الخنيسي، وفهد حمود، وطرد سامي الصانع من الكويت، فيما أنذر فهد زويد، واينيس بوسيفيتش، وعبدالعزيز الرسام، وبدر الصعنون، ورودريغو، وايبودو ايزاكا من الجهراء.