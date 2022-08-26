اختار رئيس ومؤسس مهرجان الأمل السينمائي الدولي الفنان اللبناني الأصل فادي اللوند تكريم المخرج الإماراتي مسعود أمر الله، "عرّاب السينما الخليجية" تقديراً لعطاءاته في مجال السينما وتقديراً لمسيرته الطويلة التي عمل خلالها على النهوض بالسينما الإماراتية حيث مسك دفة قيادتها لتصل الى شواطئ العالم، وبالتالي دعمه للسينما الخليجية إيماناً منه بأهمية طرح قضاياه في الفن السابع.

من هذا المنطلق أصر رئيس مهرجان الأمل السينمائي الدولي فادي اللوند على أن يكون للمخرج مسعود أمر الله تكريم في الدورة الثانية من المهرجان التي ستنطلق من روما في 27 سبتمبر وتستمر فعاليات المهرجان الى 4 أكتوبر 2022، لأهمية المواضيع التي طرحها أمر الله في أعماله السينمائي المرتبطة بالإنسان وقضاياه، وهذا ما يصر عليه فادي اللوند من خلال تأسيسه لمهرجان الأمل الذي ينثر الإيجابية في السينما العالمية.

ومن ناحية أخرى سيعلن رئيس المهرجان فادي اللوند عن اللجان التي ستختار الأعمال المشاركة في الدورة الثانية، كما يتابع تلقي الأعمال السينمائي من الأفلام القصيرة والطويلة من أكثر من 36 دولة حول العالم، خصوصاً أن عنوان هذه الدورة هو "سينما بلا حدود- من روح الاتحاد الأوروبي" وكل هذه الأعمال تطرح فيها قضايا إنسانية وحالات خاصة وتدور في فلك الأمل.