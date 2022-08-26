محمد الجلاهمة

قال مصدر امني ان الحملة التي قام بها الوكيل المساعد للامن الخاص والمؤسسات الاصلاحيه وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله سفاح الملا وقياديين من القوات الخاصة والسجون وبالتعاون مع قطاع الامن الجنائي على جميع عنابر السجن المركزي في الرابعة من عصر امس حصدت الآتي :

عدد ( ١٤ ) هاتفا نقالا

عدد ( ٣ ) أجهزة راوتر

عدد ( ١٨ ) سماعة سلك

عدد ( ٢ ) سماعة بلوتوث

عدد ( ٢١ ) سلك شحن

عدد ( ٣ ) رؤوس شواحن

عدد ( ١ ) سيجار

عدد ( ١ ) سيجارة الكترونية

( ٥ ) ضبطيات مخدرات مادة الشبو حوالي ( ١٠ ) جرامات تقريبا

( ١ ) ضبطية مخدرات مادة الهيروين حوالي ( ٥ ) جرامات تقريبا

( ١ ) ضبطية مخدرات مادة اللاريكا حوالي ( ١٥ ) جراما تقريبا.