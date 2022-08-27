ناصر العنزي

حقق القادسية فوزا مثيرا على الساحل بنتيجة 3-2 في أول مباراة لهما ضمن منافسات الجولة لدوري زين الممتاز ليحصد الأصفر أول "3" نقاط في المسابقة ، وتقدم "الأصفر " بهدفين عن طريق عدي الصيفي والقائد بدر المطوع قبل ان يدرك الساحل التعادل بواسطة جيوفاني من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول وطارق عجون وفي الوقت القاتل تمكن المدافع باتريك مالو من تسجيل هدف الإنقاذ والفوز من ركلة ثابتة "95".

وكان القادسية الطرف الأفضل في الشوط الاول بعدما لعب مدربه ناصر الشطي بنهج هجومي بقيادة المطوع وبوجود الرشيدي والصيفي وسيدرك هنزي ونجح في التقدم بهدفين قبل أن تكثر أخطاء المدافعين في الشوط الثاني الامر الذي كلفه هدف التعادل وكاد أن يعود من الاحمدي بنقطة لولا تدخل مدافعه باتريك مالو الذي سجل هدف الإنقاذ والفوز من ركلة ثابتة بطريقة جميلة.

أما الساحل فقد صحح أخطاءه في الشوط الثاني وكان الطرف الأفضل وأحسن مدربه محمد دهيليس في تغييراته وكان بالفعل قريبا من النقطة ولكن لم تكتمل خطته بعد الهدف القاتل ويستحق لاعبو الساحل الإشادة لما قدموه وخصوصا في الشوط الثاني.

هذا وقد أدار المباراة الحكم أحمد العلي وجاءت قرارته سليمة.