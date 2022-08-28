أعلنت وزارة التعليم العالي قبول 44 طالبا وطالبة في البعثات الخارجية من حملة شهادة الثانوية الإنجليزية وحملة شهادة البكالوريا الدولية (IB/DP) الصادرة من جنيڤ للعام الدراسي 2023/2022.



وأكدت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية المتحدث الرسمي للوزارة فاطمة السنان لـ (كونا) أمس السبت، أهمية التزام جميع المقبولين بالمواعيد التي سترسل لهم لمراجعة الوزارة لضمان سرعة إنهاء إجراءاتهم للالتحاق بمقار الابتعاث، متمنية لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الدراسية القادمة.



وفيما يلي الأسماء:

أستراليا

دانة مشعل عبدالله عطا الله - طب بشري

جود محمد سعد العدواني - طب بشري

نواف أحمد مطر المطيري - طب بشري

المملكة المتحدة

فهد نواف فهد عبدالله العدواني - طب بشري

عبدالله يعقوب محمود شمس الدين - طب بشري

أحمد صلاح داود الأحمد - طب بشري

ناصر محمد مصطفى الصراف - طب بشري

نور عيسى جاسم المطيري - صيدلة

علي عادل سيد محمد فخرا - طب بشري

عبدالله وليد حسين جراق - طب بشري

هاشم هيثم محمد عبدالرحيم - صيدلة

محمد سعود مبارك العجمي - صيدلة

إسماعيل علي مندني غنبر - صيدلة

فاطمة البتول عباس حسن عبدالله - صيدلة

لولوة عادل عبدالحميد الحسن - صيدلة

بيبي يعقوب علي عبدالله - صيدلة

علي عبدالله علي الدابي - صيدلة

حيدر علي هادي غلوم عبدالله - صيدلة

رشا محمد مرزوق الشبو - صيدلة

كوثر أحمد كاظم نصرالله - صيدلة

مها عبدالوهاب محمد جعفر آل رشيد - صيدلة

علي حسن بارون عبدالرحيم - صيدلة

فهد سليمان علي المفيدي - طب بيطري

أحمد عبدالرحمن أحمد العبيدلي - علوم كمبيوتر

حمد عبدالرحمن صالح الصالح - هندسة كيميائية

محمد فيصل محمد الهاجري - هندسة كيميائية

يوسف محمد غلوم دشتي - علوم كمبيوتر

سعود فيصل سعود الشطي - هندسة كيميائية

خالد محمد خالد العثمان الراشد - علوم كمبيوتر

سارة هشام عبدالرحمن العوضي - تصميم داخلي

فارس خالد فيصل بدر العون - اقتصاد

الولايات المتحدة الأميركية

عبدالله محمد علي رمضان - علوم كمبيوتر

مهدي أحمد محمد حسين - هندسة كمبيوتر

ريم سمير ناصر عبدالرضا - كيمياء حيوية

بدر سعد محمد الشعيب - معمار

فيّ أنس ناجي سالمين - هندسة بيئية

مريم عمار أحمد الوائل - تصميم داخلي

فهد سعود فالح الرشيد - هندسة كمبيوتر

هشام جمال محمد العنيزي - الأحياء

سامر طلال سالم محمد - هندسة طبية حيوية

مريم عبدالله حجي إبراهيم عبدالله الحمادي - هندسة معمارية

نواف محمد نافع الرشيدي - هندسة كمبيوتر

إبراهيم منصور إبراهيم صرخوه - هندسة كهربائية

نيوزيلندا

طارق وليد أحمد عبدالرحمن - الأمن السيبراني