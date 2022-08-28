السفيرة البريطانية: الكويت والمملكة المتحدة يجمعهما علاقات تاريخية عميقة

زيارة السفينة للكويت هي جزء من التدريبات البحرية العديدة بين البلدين

قامت سفينة صاحبة الجلالة ميدلتون بزيارة ميناء الشويخ بالكويت في 24 أغسطس الماضي لمدة يومين كجزء من التعاون البريطاني الكويتي في مجال الدفاع.

وتعتبر سفينة صاحبة الجلالة ميدلتون واحدة من السفن الثمانية لدى البحرية الملكية البريطانية التي تصطاد الألغام والتي تشكل السرب الثاني للسفن البحرية المضادة للألغام (MCM2). وتستخدم السفينة أجهزة سونار عالية الطاقة ومركبات تحت الماء يتم التحكم بها عن بعد وتستعين بطاقمها المحترف من الغواصين للتعامل مع تهديدات قاع البحر. كما تلعب السفينة دورا مهما في توفير الأمن بالمنطقة لحماية التجارة العالمية وتمهيد الطريق للعمليات العسكرية.

ويتمثل الدور الأساسي لسفينة صاحبة الجلالة ميدلتون في حماية الخطوط البحرية الحيوية وضمان الوصول إلى القواعد البحرية حيث إن حماية الأمن العالمي لإمدادات الطاقة والمساهمة في زيادة الأمن في البحر مهمة ذات أهمية كبيرة. ويوجد دائمًا ثلاثة سفن من سفن البحرية الملكية لمكافحة الألغام تعمل في الخليج العربي في أي وقت، مما يعني أن سفينة صاحبة الجلالة ميدلتون تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. وتعتبر قائد سفينة كاسحة الألغام ميدلتون الرائد البحري جيما بريتون، واحدة من الضابطات القائدات في الأسطول البحري الملكي البريطاني.



خلال زيارة سفينة صاحبة الجلالة ميدلتون للكويت، استقبلت الرائد البحري جيما بريتون ضباط القوات البحرية الكويتية على متن السفينة لإجراء تدريبات مشتركة والاطلاع على طريقة عمل وحدة الغوص البحرية الملكية البريطانية. كما عقدت الرائد البحري جيما بريتون أيضا خلال هذه الزيارة اجتماع مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الكويتية الشيخ الفريق خالد الصالح، وذلك برفقة السفيرة البريطانية بليندا لويس، واجتمعت أيضا مع مسؤولين كويتيين آخرين لمناقشة التعاون المشترك في مجال الدفاع والفرص القادمة للتدريبات البريطانية الكويتية.



في نهاية الزيارة، أقامت الرائد البحري جيما بريتون وسفيرة صاحبة الجلالة بليندا لويس حفل استقبال سفينة صاحبة الجلالة ميدلتون في ميناء الشويخ للاحتفال بالعلاقة القوية التي تجمع البلدين في مجال الدفاع. وحضر حفل الاستقبال عدد من المسؤولين والضباط الكويتيين من القوات البحرية الكويتية والبعثة العسكرية البريطانية.



قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس: "إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بسفينة صاحبة الجلالة ميدلتون وطاقمها في الكويت.

إن الكويت والمملكة المتحدة يجمعهما تاريخ عميق وطويل والعلاقة التي تجمع قواتنا العسكرية في مجال الدفاع هي أساس هذا التاريخ المشترك. إن زيارة سفينة صاحبة الجلالة ميدلتون للكويت هي جزء من التدريبات البحرية العديدة التي تتم بين البحرية الملكية وقيادة قوة الواجب المشتركة الكويتية 152، إنه لأمر ممتاز أن نرى العمل القائم على التعاون بين القوات العسكرية لكلا البلدين."



وقالت قائد سفينة صاحبة الجلالة ميدلتون، رائد بحري جيما بريتون: "إنه لشرف عظيم لي أن أحضر سفينة صاحبة الجلالة ميدلتون إلى الكويت كجزء من سلسلة التدريبات الناجحة للغاية مع قيادة قوة الواجب المشتركة الكويتية 152. لقد كان من دواعي سروري البالغ أن أستضيف ضباطًا من القوات الكويتية لتبادل الخبرات والتدريب ومقابلة العديد من المسؤولين الكويتيين خلال اجتماعاتنا التي عقدناها في فترة إقامتنا القصيرة. آمل أن أتمكن من إعادة سفينة صاحبة الجلالة ميدلتون مرة أخرى للكويت في أقرب وقت."