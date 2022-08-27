90 ٪ من الحالات تحدث لأشخاص تجاوزوا 55 عاماً

ألم البول والظهر وظهور لون أحمر غامق أثناء التبول من علاماته التحذيرية

طرق الوقاية منه تتلخص في الامتناع عن التدخين وتوخي الحذر عند التعامل مع المواد الكيميائية

كشف رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة د. محمد الغانم، أن سرطان المثانة البولية يصيب بحسب الإحصاءات العالمية نحو 450 ألف شخص سنويا حول العالم ، مشيرا إلى أن 90 في المائة من حالات الإصابة تحدث لأشخاص تجاوزوا عمر 55 عاما.

جاء ذلك في تصريح صحافي للغانم أكد فيه أن سرطان المثانة البولية نوع شائع من السرطانات قد يصيب الرجال والنساء على حد سواء ، منوها إلى أن أهم أعراض هذا المرض :

-ألم خلال التبول .

-ألم في الظهر مع كثرة التبول.

-دم في البول ، مع ظهور لون أحمر فاتح أو غامق.

وأضاف الغانم أن أهم أسباب هذا السرطان التدخين ، فهو يتسبب في تراكم المواد الكيميائية الضارة في البول ما يؤدي إلى تلف بطانة المثانة البولية ، ويزيد من فرص الإصابة بالسرطان ، وكذلك التقدم في العمر ، والتعرض لبعض المواد الكيميائية ، مثل الأشخاص الذين يعملون في صناعة الأصباغ والجلود، وكذلك التهابات المثانة البولية المزمنة قد تزيد من الخطر ، ووجود تاريخ عائلي للإصابة بهذا السرطان .

وأردف الغانم أن طرق الوقاية من سرطان المثانة تتلخص في الامتناع عن التدخين ، وتوخي الحذر عند التعامل مع المواد الكيميائية ، وكذلك من الضروري الالتزام بنظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات .

أما عن كيفية التشخيص فقال الغانم : التشخيص يتم بعد أخذ التاريخ المرضي وعمل تحليل البول إذا وجدت كريات دم حمراء ، وعمل سونار قد يؤدي إلى اكتشاف نتوءات في المثانة البولية ، وكذلك عمل أشعة مقطعية بالصبغة ، وفي النهاية منظار للمثانة البولية، وحال وجود أي نتوءات يتم استئصال هذه الأورام ، وعلى ضوئها يتم تحديد نوعية وطريقة العلاج .