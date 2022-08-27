أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا وزاريا بإشهار مبرة «كامل».



وتضمن القرار:



مادة 1



تُشهر مبرة كافل لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورده به.



وجاء في النظام الأساسي للمبرة:



قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة كافل ومقرها دولة الكويت، وذلك بهدف كفالة الأسر الفقيرة والمتعففة داخل الكويت وكفالة الايتام والمساهمة في كفالة طلاب العلم، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرر مجلس الادارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة.



والمؤسسون هم:



٭ أحمد خالد صالح الحماد.



٭ بدر محمد سعود الزيد الطريجي.



٭ خليل علي مشري المرشود.



٭ خالد شجاع طلق العتيبي.



٭ عادل مبارك مهدي المطيرات.



٭ عثمان محمد الحمد الخميس.



٭ محمد حمد حمدان العتيبي.



٭ صالح خالد صالح الحماد.



٭ عبدالله نبيل سالم ادريس.



٭ علي سالم غالي العازمي.



٭ فؤاد محمد أحمد الشراح.



٭ مبارك سالم غالي العازمي.



٭ محمد ناصر حمد الصبحان.



٭ نواف محمد حسن السالم.



ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.