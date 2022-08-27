قالت وكالة بلومبرج للأنباء ، أن الأنهار في جميع أنحاء العالم تكاد تختفي. وأضافت، أن المياه في أنهار الولايات المتحدة إلى إيطاليا إلى الصين ، انحسرت ولم تترك خلفها، سوى ضفاف قاحلة من الطمي والرمال الموحلة .



وقالت الوكالة إن القنوات أصبحت خاوية وتحولت الخزانات إلى غبار.



واصبح العالم تحت قبضة تسارع عملية تغير المناخ تماما، والتي لها تأثير اقتصادي بالغ.



يشار إلى أن فقدان المجاري المائية يعني خطرا جسيما على مسارات الملاحة والزراعة وإمدادات الطاقة - بل وحتى على مياه الشرب.



وأصبحت الأنهار التي كانت حاسمة للتجارة لعدة قرون الآن ممزقة ، مما يهدد الحركة العالمية للمواد الكيميائية والوقود والمواد الغذائية

وغيرها من السلع.



وأصبح نهر الراين - أحد أعمدة الاقتصادات الألمانية والهولندية والسويسرية - غير صالح للمرور تقريبا في بعض الأحيان في الأسابيع

الأخيرة. وكذلك كان الحال مع نهر الدانوب ، الذي يشق طريقه البالغ طوله 1800 ميل (2900 كيلومتر) عبر وسط أوروبا إلى البحر الأسود.



يشار إلى أن حركة التجارة عبر الأنهار والقنوات الأوروبية تساهم بنحو 80 مليار دولار في اقتصاد المنطقة كوسيلة من وسائل النقل.

