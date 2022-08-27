شهدت محافظة الأقصر بمصر، تحليق 19 رحلة بالون طائر في السماء، وعليها 350 سائحا من مختلف الجنسيات العالمية.

وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر أحمد عبود- في بيان إن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون، مضيفا أن رحلات البالون الطائر تعد من أهم رحلات المغامرة في العالم، وتشتهر الأقصر بهذه الرياضة.

وأضاف عبود أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدني، والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، بجانب أن كل رحلة من الرحلات تلتزم بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدني.