تمثل المساحات الخضراء 14% من المساحة الكلية لمدينة نيويورك التي يبلغ تعداد سكانها 8ر8 مليون نسمة. وهناك بالطبع حديقة "سنترال بارك" الشهيرة في مانهاتن، وهي من أكثر الأماكن المعروفة في المدينة التي يطلق عليها اسم "التفاحة الكبيرة"، ولكنها

مجرد واحدة من بين العديد من الأماكن الخضراء الكبيرة والصغيرة، التي تُظهر جانبا أقل شهرة من المدينة.



وعلى بعد 80 دقيقة فقط بالعبارة من الطرف الجنوبي لمانهاتن، هناك جزيرة "جفرنر"، التي غالبا ما يغفل الناس عنها، رغم سحرها. ويحظى زوار الجزيرة التي تخلو من السيارات، والتي تبلغ مساحتها 70 هكتارا في ميناء نيويورك، بالاستمتاع بإطلالة بانورامية مميزة للأفق ولتمثال الحرية الشهير.



أما في حديقة "هاموك جروفز"، يمكن للمرء التنزه والاستمتاع بالأرجوحات الموجودة بين الأشجار. كما توجد "تيتشنج جاردن" (الحديقة التعليمية) وهي مناسبة للأطفال بشكل خاص، بينما تقدم مؤسسة "أصدقاء جفرنرز" جولات مجانية سيرا على الأقدام لمدة ساعة في الجزيرة. وفي الوقت نفسه، يمكن للمرء أن يستأجر دراجة.



كما يعد مجرد القيام برحلة إلى "متنزه سقراط للنحت" متعة في حد ذاته. وسيحظى أولئك الذين يستقلون عبارة "بيير 11" من محطة "وول ستريت" في الطرف الجنوبي من مانهاتن، بأفضل سبيل للوصول إلى أكبر منطقة في المدينة، وهي "كوينز". وتمر الرحلة البحرية القصيرة التي تستغرق 48 دقيقة، تحت أربعة جسور، من بينها جسر "بروكلين" التاريخي وجسر "كوينزبورو"، مما يوفر للزائر إطلالة على المدينة من على جانبي نهر "إيست ريفر".



وبعد الوصول إلى الرصيف في منطقة "أستوريا"، هناك مسافة قصيرة للوصول سيرا على الأقدام إلى "متنزه سقراط للنحت". ومن الصعب حاليا تخيل أن هذا المكان الذي يقع على ضفاف النهر لم يكن أكثر من مكب نفايات حتى أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ثم تحول إلى متنزه بفضل سكان الحي الملتزمين ومجتمع الفنانين هناك. ويعتبر المتنزه في نفس الوقت متحفا مفتوحا يحظى بكثير من التقدير.



ويتضمن البرنامج الصيفي مشاريع فنية وأخرى لأعمال البستنة، وأنشطة مجانية مثل دورات اليوجا والتأمل، بالإضافة إلى جولات بالزوارق تبدأ من شاطئ "هاليت كوف" القريب. ويمكن للزائرين من خلال كل ذلك، الاستمتاع بالمشاهد البانورامية التي تمتد من جزيرة روزفلت إلى الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن.



كما يوجد على نهر برونكس متنزه "كونكريت بلانت"، وهو عبارة عن بقعة سريالية مليئة بالتناقضات. وفي هذه الحديقة التي تقع بين النهر وسكك حديد "أمتراك"، يمكن لأي شخص جني الأعشاب والفاكهة التي تنمو هناك في منتهى الحرية. كما يعد المتنزه أول "طريق للمطاعم" عام في نيويورك.



والمشهد الذي يمكن رؤيته من داخل برجولا (عريشة) في متنزه "ويف هيل" في الركن الشمالي الغربي من برونكس مذهل حقا. وبالنظر صوب الغرب من أعلى نقطة في المتنزه، يمكن رؤية المزيد من مناطق البستنة، بالإضافة إلى نهر "هدسون" المتلألئ وما وراءه، وصولا إلى شاطئ نيوجيرسي بمنحدراته الحجرية البازلتية التي تغطيها الأشجار، والتي تحمل اسم "باليسيدز".



ويعتبر متنزه "ويف هيل" أفضل دليل على التنوع الذي يقدمه حي "برونكس"، كما يعد منتزه "فان كورتلاند" القريب، بالإضافة إلى متنزه "بيلهام باي" في الجزء الشرقي من المنطقة، ضمن أكبر المنتزهات في مدينة نيويورك.