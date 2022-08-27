تقرر تجديد عرض مسلسل (هاوس أوف ذا دراجون) "دار التنين" ،الذي يعد سابقا لأحداث مسلسل (جيم أو ثرونز)"صراع العروش" الذي كان ينتظره المتفرجون بشغف، للموسم الثاني بعد أن حققت الحلقة الأولى نجاحا هائلا.



وتدور أحداث المسلسل الذي يستند إلى رواية (فايرأند بلود)للكاتب جورج آر.آر. مارتن في فترة زمنية أسبق بمئتي عام من الفترة التي دارت فيها أحداث "صراع العروش".



وقالت شبكة إتش.بي.أو إن العرض الأول استقطب ما يقرب من عشرة ملايين مشاهد على التلفزيون وخدمة البث إتش.بي.أو ماكس، فيما يعد أكبر جمهور لأي مسلسل أصلي جديد في تاريخ الشبكة.



وأثبتت الحلقة الأولى نجاحها أيضا في بريطانيا لدى النقاد والمتفرجين حيث يجري بث المسلسل على شبكة سكاي أتلانتيك وخدمة البث ناو.



وجرى بث "لعبة العروش" لأول مرة في عام 2011 ليتحول إلى ظاهرة عالمية. واختتم المسلسل الذي حصل على جوائز في عام 2019 بنهاية أثارت انقسام الجمهور.