ذكرت وكالة بلومبرج أن شركة نتفليكس تتطلع إلى تحصيل حوالي سبعة إلى تسعة دولارات شهريا لخطة الاشتراك الجديدة المدعومة بالإعلانات.



وقال التقرير إن الشركة تخطط لطرح خيارها الصديق للميزانية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام في ست مناطق جغرافية على الأقل. ومع ذلك، قد يتعين على الطرح الكامل الانتظار حتى أوائل العام المقبل.



ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن الشركة تخطط لبيع حوالي أربع دقائق من الإعلانات التجارية في الساعة للخدمة التي تدعمها الإعلانات، وعرض الإعلانات قبل وأثناء العروض.



وامتنعت شركة خدمات البث العملاقة عن التعقيب على التقرير وخطة الأسعار الخاصة بها.



وأعلنت شركة والت ديزني المنافسة في مارس آذار أنها ستقدم نسخة أرخص مدعومة بالإعلانات من خدمة البث ديزني+ في وقت لاحق من هذا العام.



وتسعى نتفليكس إلى جذب المشتركين المستعدين لمشاهدة العروض مع الإعلانات، مقابل تكلفة تقترب من نصف خطة السعر الحالية التي تكلف 15.49 دولارا شهريا.



وتأتي خطة الاشتراك المدعومة بالإعلانات بعد أن أعلنت الشركة خسارة حوالي 200 ألف مشترك في الربع الأول من هذا العام على خلفية ارتفاع التضخم الذي يضغط على إنفاق المستهلكين.



وفي يوليو تموز اختارت نتفليكس مايكروسوفت كشريك للتكنولوجيا والمبيعات في خطة الاشتراك المدعومة بالإعلانات.