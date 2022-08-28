زارت سفينة صاحبة الجلالة «ميدلتون» ميناء الشويخ في 24 أغسطس الجاري ولمدة يومين كجزء من التعاون البريطاني الكويتي في مجال الدفاع، حيث تعد واحدة من السفن الثمانية لدى البحرية الملكية البريطانية التي تصطاد الألغام وتشكل السرب الثاني للسفن البحرية المضادة للألغام، وتستخدم أجهزة سونار عالية الطاقة ومركبات تحت الماء يتم التحكم فيها عن بعد وتستعين بطاقمها المحترف من الغواصين للتعامل مع تهديدات قاع البحر، وتلعب السفينة دورا مهما في توفير الأمن بالمنطقة لحماية التجارة العالمية وتمهيد الطريق للعمليات العسكرية.



ويتمثل الدور الأساسي لسفينة صاحبة الجلالة «ميدلتون» في حماية الخطوط البحرية الحيوية وضمان الوصول إلى القواعد البحرية وحماية الأمن العالمي لإمدادات الطاقة والمساهمة في زيادة الأمن بالبحر، وهناك دائما ثلاث سفن في البحرية الملكية لمكافحة الألغام تعمل في الخليج العربي في أي وقت، ما يعني أن «ميدلتون» تلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على السلام والاستقرار بالمنطقة، ويقود السفينة كاسحة الألغام «ميدلتون» الرائد البحري جيما بريتون وهي واحدة من الضابطات القائدات في الأسطول البحري الملكي البريطاني. وخلال زيارة السفينة للكويت، استقبلت الرائد البحري جيما بريتون ضباط القوات البحرية الكويتية على متن السفينة لإجراء تدريبات مشتركة والاطلاع على طريقة عمل وحدة الغوص البحرية الملكية البريطانية، وعقدت أيضا اجتماعا مع رئيس الأركان العامة الفريق الركن الشيخ خالد الصالح الصباح برفقة السفيرة البريطانية بليندا لويس، واجتمعت أيضا مع مسؤولين كويتيين آخرين لمناقشة التعاون المشترك في مجال الدفاع والفرص القادمة للتدريبات البريطانية- الكويتية. في نهاية الزيارة، أقامت بريتون ولويس حفل استقبال للاحتفال بالعلاقة القوية التي تجمع البلدين في مجال الدفاع، بحضور عدد من المسؤولين والضباط الكويتيين من القوات البحرية الكويتية والبعثة العسكرية البريطانية.



وبهذه المناسبة، قالت السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس: من دواعي سروري أن أرحب بسفينة صاحبة الجلالة «ميدلتون» وطاقمها في الكويت، لافتة إلى أن الكويت والمملكة المتحدة يجمعهما تاريخ طويل ومشترك وأساسه العلاقة العسكرية في مجال الدفاع، مشيرة إلى أن زيارة السفينة جزء من التدريبات البحرية العديدة التي تتم بين البحرية الملكية وقيادة قوة الواجب المشتركة الكويتية 152، مبينة انه أمر ممتاز رؤية العمل القائم على التعاون بين القوات العسكرية لكلا البلدين.



بدورها، قالت قائد السفينة الرائد بحري جيما بريتون: شرف عظيم لي أن أحضر السفينة إلى الكويت كجزء من سلسلة التدريبات الناجحة للغاية مع قيادة قوة الواجب المشتركة الكويتية 152، وكان من دواعي سروري استضافة ضباط من القوات الكويتية لتبادل الخبرات والتدريب ومقابلة العديد من المسؤولين الكويتيين خلال اجتماعاتنا التي عقدناها في فترة إقامتنا القصيرة.