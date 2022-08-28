احتفالا بافتتاح بوتيك «EBEL» الرئيسي في الكويت، تطلق العلامة طرازين حصريين من EBEL Sport Classic «إصدار الكويت» للسيدات.



وتأتي الساعتان المتميزتان بمقاس 29 ملم، وهما مصنوعتان من الفولاذ والذهب الأصفر 3N، وتحتوي الموانئ المصنوعة من عرق اللؤلؤ على ثماني علامات للساعات من الياقوت وأرقام رومانية ذهبية عند كل من مؤشرات الساعات (12 و3 و6 و9).



كما جاءت إحدى النسختين بإطار ذهبي بينما شقيقتها فلديها 47 ياقوتة على الإطار الذهبي لتعطيها مظهرا رائعا وجذابا.



وهذه الساعات الأنيقة والمميزة متوافرة فقط في بوتيك «EBEL» بالكويت.



وقد اعتمد نجاح «EBEL» منذ إنشائها على شغف الابتكار والتفوق في تصميم الساعات، حيث أسس الزوجان يوجين بلوم وأليس ليفي دار EBEL عام 1911 في لاشو دو فون في سويسرا.



ومنذ تأسيسها لا تزال الدار وفية لقيمها الأساسية عبر تصنيع ساعات سويسرية راقية تدمج بين الجمال الأخاذ والأداء الوظيفي المتكامل، حيث تشتهر EBEL اليوم بالتصميم الأيقوني لسوارها ذي الحلقات المتموجة الخاصة بالدار.



كما تستمر دار EBEL بابتكار ساعات تجسد الترف والأناقة العصرية مع تفاصيل جريئة لكنها فاتنة في كل ما تعنيه الكلمة من معنى نظرا للاهتمام بأدق التفاصيل التي تميزها عن غيرها من حيث الجمال والدقة والمواصفات الاستثنائية، حيث يتمازج الجمال مع الأداء في تصاميم وصناعة أروع الساعات السويسرية.