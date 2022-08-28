أعلنت المتحدث الرسمي باسم بنك الائتمان حباري الخشتي عن استئناف نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك صلاح المضف استقبال المواطنين اعتبارا من اليوم الأحد 28 الجاري، وفق مواعيد مسبقة من خلال منصة «متى»، وذلك في مبنى البنك الرئيسي في جنوب السرة خلال الفترة من الساعة 08:00 صباحا حتى الساعة 10:00 صباحا. وأشارت إلى أن عملية استقبال المواطنين تأتي اتساقا مع توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء باتباع سياسة الباب المفتوح والتواصل المباشر مع المواطنين لحل أي مشاكل أو عقبات قد تواجه المواطنين والمراجعين في إنجاز معاملاتهم. وأوضحت الخشتي في تصريح صحافي أن عملية استقبال المراجعين في البنك تعود لما قد كان معمولا بها قبل جائحة كورونا كل يوم أحد من كل أسبوع. وذكرت أن «الائتمان» يحرص دائما من خلال إدارته التنفيذية على استكمال كل الإجراءات لمساعدة المواطنين لإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر وفي أسرع وقت ممكن والتي من شأنها تعزيز الحوكمة المؤسسية وأداء الأعمال بمهنية وشفافية والتي ستنعكس إيجابا في الحفاظ على المال العام.



وأكدت الخشتي أن 99% من خدمات البنك متاحة إلكترونيا (Online) من خلال البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك وتطبيق سهل، ولا تتطلب حضورا شخصيا من المواطنين ومتاحة طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة.