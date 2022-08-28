

ما أكبر مدينة في العالم؟



على مدى القرون القليلة الماضية، أصبحت المدن تحدد الطريقة التي يعيش بها البشر ويعملون ويتفاعلون. وفي عام 1800، كان 10% فقط من سكان العالم يعيشون في المدن، ولكن منذ عام 2009، تجاوز عدد سكان الحضر على كوكب الأرض سكانه في المناطق الريفية.



ومع انتقال المزيد من الناس إلى المدن، تضخمت المدن الكبرى. لكن ما أكبر مدينة على هذا الكوكب؟



شرعت مصادر مختلفة في إنشاء أكبر مدينة في العالم حسب المنطقة، ووفقـــــا لـ WorldAtlas وWorld Population Review، تأتي مدينة نيويورك في المقدمة. ومع ذلك، فإن للمصدرين تفسيرات مختلفة لحجم المدينة. ووفقا لـ WorldAtlas، تحتل مدينة نيويورك ما مجموعه 3353 ميلا مربعا (8683 كيلومترا مربعا)، بينما يسرد World Population Review المدينة على أنها تغطي 4669 ميلا مربعا (12093 كيلومترا مربعا). ويرجع هذا التناقض إلى عدم وجود «قواعد وتفاهمات» ملموسة حول كيفية تحديد حدود المدينة.



ومع ذلك، من حيث عدد السكان، فإن مدينة نيويورك ليست في أي مكان بالقرب من أعلى القائمة. ووفقا لـ World Population Review، تعد نيويورك، التي يبلغ عدد سكانها 8177020 نسمة (اعتبارا من عام 2022)، حاليا المدينة الخامسة والأربعين الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، وتقع بين كوالالمبور، ماليزيا (8419566) في المرتبة 44، وهانغتشو، الصين (8044878) في المرتبة 46.



وعندما يتعلق الأمر بعدد السكان، لا توجد مدينة أخرى قريبة من طوكيو، عاصمة اليابان. ويقدر عدد سكانها بـ 37274000، وفقـــــا لـ World Population Review، ولديها أكثر من 5 ملايين مقيم أكثر من دلهي التي تحتل المرتبة الثانية في الهند، والتي تضم حوالي 32065760 شخصا.



ومع ذلك، توصلت مصادر أخرى إلى استنتاجات مختلفة من حيث عدد سكان المدن. ويسمي Statista، مجمع البيانات الألماني، طوكيو أيضا على أنها المدينة التي تضم أكبر عدد من السكان، لكنها تضع الرقم عند حوالي 39105000. وتصنف بيانات Statista جاكرتا، إندونيسيا، كثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان، ويقدر عدد سكانها بـ 35362000، وتضع دلهي في المرتبة الثالثة، ويبلغ عدد سكانها 31870000.



وفي حين أنه من الصعب تحديد أي مدينة هي الأكبر بشكل قاطع، فمن الواضح أن العالم به عدد متزايد من المدن الكبرى - ينظر إليها عموما على أنها مدن يزيد عدد سكانها على 10 ملايين نسمة.

المصدر: «لايف ساينس»