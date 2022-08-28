عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



أكد مدرب القادسية ناصر الشطي عقب الفوز الصعب على الساحل بالجولة الأولى من دوري «زين» أن المباراة كانت جميلة، مضيفا: «كنا نعلم بصعوبة المنافس ولم نستغرب ظهوره بهذا المستوى لما يملكه من مفاتيح مميزة»، مؤكدا في ذات الوقت أن الفوز دائما ممتع حتى وإن كان هناك تراجع بالمستوى.



وقال إن «الأصفر» كان المسيطر بشكل كبير على أول 40 دقيقة، وكان من الممكن أن «يقتل» المباراة في الشوط الأول، لافتا إلى أن الفريق تراجع في الشوط الثاني، لكن التبديلات ساهمت في إتاحة الفرص في الدقائق الأخيرة ما تسبب في الحصول على كرة ثابتة وتسجيل هدف الفوز.



وأضاف: لم نكن نريد أن تدخل الأهداف في مرمانا، لكن الأمر المميز أن الفريق قاتل حتى النهاية لتحقيق الانتصار، موضحا أن هناك تغييرا في الفريق لنحو 13 لاعبا، ما يعني أن الفريق ووصولا لهذا الأمر علينا بتجميع النقاط بالوقت الحالي.

إلى ذلك، أكد مدرب الساحل محمد دهيليس أن فريقه قدم أداء جيدا ومتوازنا دفاعا وهجوما، في مواجهة القادسية التي خسرها 2-3، مضيفا: «كنا قريبين من الفوز في الدقائق الأخيرة ولكن مباريات كرة القدم تحسم في عدد غير قليل منها باللحظات الأخيرة، وبأخطاء قليلة، وهذا ما حصل أمام الأصفر، وفي المجمل راضون عما قدمه اللاعبون من أداء كبير على المستويين الفني والبدني».



وذكر دهيليس أن الساحل لم يكن الفريق الأفضل في الشوط الأول، اذ كان القادسية الأكثر استحواذا، وتمكن من التسجيل، وسنحت له فرص لزيادة غلته التهديفية، مضيفا:«على الجهة الأخرى فإن عودة لاعبي الساحل في الشوط الثاني أمر إيجابي ومتوقع، ويؤكد على الروح العالية التي يمتاز بها الفريق بشكل عام، وعلينا الاستعداد نفسيا وبدنيا لجميع المباريات القادمة والتي لن تكون سهلة بمجملها، ونأمل أن نقدم «كرة جميلة» في المباريات المقبلة تظهر الجودة الفنية التي يمتاز بها لاعبونا للخروج بنتائج أفضل».