يعقوب العوضي



تشهد صالة أم الحصم في البحرين مواجهة مصيرية لمنتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين مع منتخب أوزبكستان في الساعة 3.00 عصر اليوم ضمن منافسات الملحق في بطولة آسيا بنسختها الـ 19 المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم كرواتيا 2023 للناشئين، حيث سيلتقي الفائز مع الفائز من مباراة قطر والبحرين في مباراة فاصلة لا تقبل القسمة على اثنين.



وكان منتخبنا قد فاز في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة (ب) على نظيره القطري 35-18 لينجح في خطف المركز الثالث ليتأهل رسميا للعب الدور التأهيلي على البطاقة الخامسة، فيما حاز لاعبنا يعقوب اليعقوب جائزة رجل المباراة.



وحسب الإحصائيات الإعدادية للبطولة فقد تحصل المنتخب على 53 حصة تدريبية كما لعب 8 مباريات تجريبية في المعسكر الخارجي في سلوفينيا ولعب مع منتخبي مصر وكوريا الجنوبية في المعسكر الداخلي في القسم الأخير من خارطة طريق الإعداد.

من جانبه، أكد المدير الفني في اتحاد اليد د.خالد الشرجي أن المنتخب اتخذ خطوة نحو حجز بطاقة التأهل وأن المنافسة عليها ليست سهلة خاصة في ظل وجود منتخبات أثبتت وجودها في الحسبة الآسيوية، مضيفا أنه على ثقة تامة بإمكانيات وقدرات اللاعبين على الخروج بمستوى مشرف لكرة اليد الكويتية.