مفرح الشمري



بعد معاناته مع المرض، توفي الإعلامي القدير غالب كامل، أقدم مذيعي التلفزيون السعودي، ويعتبر من مؤسسيه، وأكد خبر وفاته ابنه رائد عبر حسابه على موقع «تويتر».



الإعلامي الراحل غالب كامل مذيع ومقدم برامج سعودي، ولد عام 1941 ويعتبر من أقدم مذيعي القناة السعودية الأولى، ولقب الراحل بـ «صديق الراحلين» لعلاقات الزمالة والصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين، أمثال مطلق الذيابي، يحيى كتوعة، سليمان العيسى، عبدالرحمن يغمور، ماجد الشبل، وعباس غزاوي وآخرين.



الراحل غالب كامل عرف بفصاحته وتميز بإلقائه وقدرته على إدارة الحوارات، وبرحيله خسر الإعلام السعودي أحد فرسانه.



«الأنباء» تتقدم من أسرة الفقيد بأحر التعازي والمواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون).