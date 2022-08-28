مفرح الشمري



حركت امسية «التخت الشرقي الكويتي» التي اقيمت بقاعة الشيخ الراحل جابر العلي في مركز «جابر الأحمد الثقافي» الخميس الماضي الشجون في قلوب من حضرها، وذلك لعزفها العديد من الألحان الكويتية المحفورة في القلوب مثل «سماعي شد عربان، محال، أي معزة، برق وتلالي، يا نور عيني، يا عالم السر، كشفوا سر الهوى، ياعونة الله» وغيرها من الالحان الجميلة والخالدة في الاغنية الكويتية، حيث عزفتها باقتدار فرقة التخت الشرقي المتطور بأسلوب جميل استذكر الحضور الغفير من خلالها العديد من ذكرياتهم الجميلة والتي لا تنسى.



الأمسية كانت بمنزلة بطاقة شكر لكل من ساهم في رسم ملامح الموسيقى الحديثة للأغنية الكويتية مثل الراحل أحمد باقر والراحل سعود الراشد والراحل راشد الخضر والراحل سليمان الملا، والقدير يوسف المهنا وأنور عبدالله وغيرهم الذين قدموا لنا اجمل الالحان العالقة في قلوب الكثير من عشاق الاغنية الكويتية الاصيلة.



اختتمت الامسية بميدلي ألحان وطنية عزفتها الفرقة مثل «وطني حبيبي» و«وعاشت لنا الكويت»، حيث شارك الحضور الغفير بترديد كلمات تلك الالحان الوطنية بكل حماس.