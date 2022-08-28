قالت وكالة الأنباء السورية «سانا» ان أمرا اداريا صدر أمس بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء وتسريح فئات محددة من الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين والملتحقين بالخدمة الالزامية.



وأضافت الوكالة أن الرئيس بشار الاسد اصدر الأمر الاداري الذي نص على أن «ينهى الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين من الفئات التالية: الضباط المجندون المحتفظ بهم، الطلاب الضباط المجندون المحتفظ بهم من كافة الاختصاصات، الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيون المدعوون الملتحقون لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م ضمنا».



كما نص الأمر الاداري على انه «يسرح الضباط والطلاب الضباط المجندون الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية وفق القوانين والأنظمة».

وبموجب القرار «ينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين من «صف الضباط والأفراد الاحتياطيون المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م ضمنا.

اضافة الى صف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون من مواليد عام 1983م لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 2022/8/31م، والتسريح لاحقا لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد».



وأشارت الوكالة أن سريان هذا الأمر سيكون اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل.



ويأتي القرار بعد أكثر من أسبوعين على إصدار وزارة الدفاع في حكومة النظام، تعميما بتسريح الأطباء والصيادلة، ممن أنهوا الخدمة الإلزامية، مع إنهاء الاحتفاظ لمن كان بالخدمة الاحتياطية منهم، ما عدا اختصاصيي التخدير، والعناية المشددة، والطوارئ.