أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عمرو سالم، عن استيراد الزيت النباتي من روسيا خلال الفترة المقبلة، بهدف توفيره بأسعار مناسبة.

وتحدث سالم عما اعتبره تأثر سورية بارتفاع الأسعار العالمية بالنسبة للمواد المستوردة، في إطار تبريره ارتفاع الأسعار. وأوضح سالم أن هناك توجها لتأمين مواد جديدة لإضافتها عبر «البطاقة الذكية»، كمادة البرغل التي ستباع بسعر مدعوم، إلى جانب مساع لتأمين البقوليات والتونة والسردين والمعكرونة.



حديث سالم الذي نشره موقع «أثر برس» جاء بعد أشهر من ارتفاع الطلب على مادة زيت «النخيل» كبديل عن الزيوت الأخرى، إثر ارتفاع أسعارها لمستويات غير مسبوقة، وفق ما نقلته صحيفة «تشرين» الحكومية، مطلع أبريل الماضي.

ووصل سعر الليتر الواحد من زيت «عباد الشمس» إلى أكثر من 13 ألف ليرة سورية، بينما يبلغ سعر الليتر الواحد من زيت «النخيل» حوالي 11 ألف ليرة سورية، ويعتبر متوافرا أكثر من أي نوع آخر من الزيوت النباتية، رغم التحذيرات من ضرره على الصحة وإمكانية تسببه بأمراض كالسرطان.