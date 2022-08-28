كشفت تقارير اعلامية سورية أمس عن وصول ناقلة نفط إيرانية تحمل كميات من المازوت إلى ميناء بانياس على الساحل السوري.



ونقل موقع «أثر برس» المقرب من حكومة دمشق، عن مصدر في مصفاة بانياس أن الناقلة الإيرانية وصلت أمس الأول إلى الميناء وهي محملة بـ 5000 طن من المازوت، حيث تم البدء بتفريغها بعد الانتهاء من أعمال الربط وإنجاز العمليات البحرية اللوجستية المتبعة، وذلك بعد أن انتهى ميناء بانياس خلال الأيام الماضية من تفريغ ناقلة محملة 31000 طن مازوت.

ونقل الموقع عن المصدر قوله إن «عمليات تفريغ الناقلة في خواتيمها، حيث يجري تفريغ الحمولة بالتوازي مع عمليات الشحن وتسليم مادة المازوت للشركة العامة للمحروقات، لتقوم بدورها بتوزيع المادة على المحافظات».



وأضاف المصدر أن «نواقل النفط ستواصل الورود تباعا إلى ميناء بانياس النفطي، وذلك بموجب بنود اتفاق خط الائتمان (الإيراني - السوري) الذي تم تجديده مطلع العام الحالي، بما يلبي احتياجات السوق السورية بمختلف القطاعات.



ويأتي وصول ناقلة النفط الأخيرة إلى ميناء بانياس بعد شحنة وصلت الخميس قبل الماضي وهي تحمل نحو مليون طن من النفط الخام أي ما يقارب 7 ملايين برميل.



وتعيش سورية ازمة محروقات خانقة، حيث قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، قبل ايام برفع اسعار مبيع البنزين بنوعيه المدعوم وهو المباع عبر «البطاقة الذكية» والحر الذي يباع مباشرة، للمرة الثالثة خلال العام الحالي.