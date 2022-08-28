عبدالله قنيص



أغلق رجال مباحث الرقة ملفات 11 من قضايا سرقات المنازل والمركبات بضبط مواطن داخل مسكنه بمنطقة مبارك الكبير.



وقال مصدر امني إن معلومات وردت الى مباحث الرقة عن تورط مواطن في قضايا سرقات، وانه معروف عنه سوء السلوك، ورغم كونه عاطلا عن العمل، لكنه ينفق ببذخ ويقود مركبة فارهة، وعليه تم عمل تحريات خلصت الى أن المركبة الفارهة التي بحوزة المشتبه به مبلّغ عن سرقتها ليتم ضبطه، واعترف بأنه سرق منازل ومركبات في العاصمة ومبارك الكبير، وانه يبيع المسروقات للإنفاق على المخدرات التي ادمنها، وبالاستعلام عنه تبين أنه سوابق في قضايا سرقات وأخرى في التعاطي، لتتم إحالته الى النيابة العامة.