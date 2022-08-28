محمد الجلاهمة



أقدم وافد من الجنسية الهندية على إنهاء حياته شنقا في منطقة الفروانية.



وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد عن وفاة داخل غرفة بسكن مشترك ولدى انتقال رجال الأمن تبين ان الواقعة هي انتحار وأن المنتحر من الجنسية الهندية (27 عاما)، وقد ربط حبلا في سقف غرفة وأنهى حياته، وأفاد أصدقاؤه بأنه كان يمر بضائقة مالية وحالة نفسية سيئة، وأحيلت الجثة إلى الطب الشرعي، وسجلت قضية.



من جهة أخرى، أخضع وافد هندي للتحقيق على خلفية محاولة الانتحار بقطع شرايين يده، وبحسب مصدر فإن صديق الوافد أبلغ عن قيام صديقه بقطع شرايين يده ليتم إسعافه إلى مستشفي العدان، فيما لم يستبعد مصدر أمني إبعاد الوافد إلى موطنه.