الدوحة - فريد عبدالباقي



تعادل المنتخب القطري لكرة القدم مع نظيره جامايكا للمحليين بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جرى على ستاد وينر نويشتات شمال النمسا، وذلك في ختام منافسات الدورة الرباعية الودية التي شهدت مشاركة منتخبات المغرب وغانا وجامايكا للمحليين بالإضافة إلى قطر، وتأتي مشاركة العنابي ضمن تحضيراته لنهائيات كأس العالم قطر 2022.



وتقدم المنتخب الجامايكي عبر لاعبه جوردان فليتشر في الدقيقة 71، وأدرك العنابي التعادل عن طريق لاعبه خالد منير في الدقيقة 84. وقد استهل «العنابي» البطولة بالتعادل مع منتخب المغرب للمحليين 2-2، وفاز على منتخب غانا للمحليين 2-1.



ويلعب المنتخب القطري في مونديال 2022 ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا، حيث يبدأ المشوار بلقاء الإكوادور في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 20 نوفمبر المقبل، ثم يواجه السنغال 25 نوفمبر، ثم هولندا في 29 من الشهر ذاته.



هذا، وطالبت الأندية القطرية إرساء مبدأ تكافؤ الفرص خلال منافسات الدوري القطري، حيث تقرر إقامة مباريات الجولتين السادسة والسابعة على ملاعب الأندية ومنها الملاعب المكيفة مثل ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ومنها غير مكيفة مثل ستاد حمد الكبير بالنادي العربي، وستاد سحيم بن حمد بنادي قطر، وهو ما لا يتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق في هاتين الجولتين من حيث الملاعب المكيفة، والتي لها دور كبير في التأثير على مستوى اللاعبين داخل المستطيل الأخضر لاسيما في الأجواء الحارة حاليا، وكانت الملاعب المونديالية المكيفة احتضنت مباريات الجولات الخمسة الأولى، وهي ستاد خليفة الدولي، والجنوب، وأحمد بن علي، والثمامة، والمدينة التعليمية، ولوسيل.



ويرجع قرار التغيير من أجل إتاحة الفرصة أمام اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتجهيز الملاعب المونديالية استعدادا لنهائيات كأس العالم قطر 2022.



ومن المقرر أن تكون مباريات الجولة الخامسة التي ستقام أيام الغد والثلاثاء والأربعاء، آخر مباريات تقام على ملاعب المونديال، حيث يلتقي الوكرة مع المرخية على ستاد أحمد بن علي، وقطر مع الشمال على ستاد الجنوب الغد، في اليوم التالي يلتقي أم صلال مع الريان على ستاد أحمد بن علي، والسيلية مع السد على ستاد المدينة التعليمية، والأربعاء يلتقي الأهلي مع الغرافة على ستاد الثمامة، والعربي مع الدحيل على ستاد خليفة الدولي.



إلى ذلك، أعلن نادي الدحيل عن إصابة لاعبه محمد علاء بقطع في الرباط الصليبي، لينضم إلى زميله عبدالله الأحرق لاعب منتخب قطر، الذي تعرض هو الآخر إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي لينتهي موسمهما مع الفريق.



من ناحية أخرى، أعلن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «أنوك» أن رئيس اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، هو المرشح الوحيد لمنصب النائب الأول لرئيس «أنوك» للولاية الجديدة 2022-2026.



من جهته، أكد المجلس الأولمبي الآسيوي، في بيان، أن مرشحه لمنصب نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية عن قارة آسيا للفترة 2022-2024، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، مرشح أيضا لمنصب النائب الأول للرئيس.



ووفقا لدستور «أنوك»، فإنه على المجالس الأولمبية القارية أن تؤكد، في مهلة أقصاها 60 يوما قبل انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، إن كان مرشحها سيترشح لمنصب النائب الأول للرئيس.



وتجري الانتخابات لاختيار رئيس «أنوك» ونائبه الأول في الجمعية العمومية الـ26 المقررة في سول من 19 إلى 21 أكتوبر المقبل.



يذكر أن رئيس «أنوك» الحالي بالوكالة روبن ميتشل، رئيس اللجان الأولمبية الوطنية في أوقيانيا، هو المرشح الوحيد لرئاسة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية.



وعلى صعيد آخر، أحرز العداء القطري معتز برشم، بطل العالم والألعاب الأولمبية، المركز الثاني في مسابقة الوثب العالي ضمن منافسات لقاء لوزان، الجولة الثانية عشرة من جولات الدوري الماسي في ألعاب القوى.



وجاء احتلال برشم المركز الثاني بفارق المحاولات عن الأوكراني اندري بروتسنكو بعد ان اجتازا الارتفاع ذاته (2.24م) في منافسات المسابقة.



واجتاز الأوكراني ارتفاع 2.15م و2.20م و2.24م من المحاولة الأولى، وفشل في 3 محاولات على ارتفاع 2.27م، في حين اخطأ برشم في محاولته الثانية على ارتفاع 2.20م، فيما جاء ثالثا بفارق المحاولات أيضا الأميركي جو فون هاريسون.