المنامة ـ ناصر محمد



توج كاظمة بطلا لبطولة نادي الشباب الدولية الودية لكرة اليد التي اختتمت الخميس الماضي بمملكة البحرين، بعد تفوقه على الصفا السعودي بفارق الأهداف عقب انتهاء لقائهما بالتعادل 30-30 وتساويهما في عدد النقاط مع انتهاء المنافسات، حيث جمع كل فريق 8 نقاط من انتصارين وتعادل واحد، فيما حل فريق الشباب ثالثا بـ 5 نقاط، بعد أن تمكن من تحقيق فوزه الأول في البطولة على حساب الأهلي السعودي بنتيجة (27/20) الذي حل رابعا برصيد 3 نقاط.



وكان كاظمة قد فاز في أول مباراتين على الأهلي السعودي والشباب البحريني، حيث قدم عرضا قويا ومستوى فنيا رفيعا في اطار استعدادات الفريق لمنافسات الدوري الكويتي لكرة اليد المقرر انطلاقه أكتوبر المقبل حيث حقق الفريق استفادة كبيرة من هذا المعسكر الخارجي الذي شارك فيه في البطولة الدولية، ونجح في خوض مباريات تجريبية قوية أمام فرق منافسة وقوية.



وشهد ختام البطولة رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي اسحاقي، الذي قام بتتويج الفرق الفائزة في المسابقة.