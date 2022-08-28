عاطف رمضان



قامت وزارة التجارة والصناعة بضبط وإغلاق أحد المطاعم في منطقة السالمية لقيامه باستخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية في صناعة الوجبات الغذائية المقدمة للمستهلكين.



وقد تم العثور على كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تقدر بألف كيلو غرام (طن) يقوم المخالف بإخفائها في المخزن الخاص بالمطعم لغش المستهلك واستخدامها في صناعة الوجبات المقدمة.



وقام فريق الرقابة التجارية بحصر المواد المضبوطة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتنفيذ الإغلاق واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.



من جهة أخرى، قامت الوزارة بتحرير محضر ضبط لأحد المحال في منطقة السالمية لقيامه بعرض وبيع اكسسوارات تحمل شعارات مخالفة للنظام العام للدولة.



وقام فريق الطوارئ بضبط المخالفة وتحرير محضر الضبط، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.